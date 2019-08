Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Gemeinschaftshaus - Ermittlungen der Polizei dauern an Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In das Gemeinschaftshaus im Hangertweg im Sinsheimer Stadtteil Hasselbach brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter brachial durch Aufhebeln eines Fensters ein. Wegen Umbaumaßnahmen befindet sich aktuell der örtliche Kindergarten in diesem Objekt.

Eine Bedienstete bemerkte am Mittwochmorgen bei Arbeitsbeginn das offenstehende Fenster, eine massiv beschädigte Tür sowie dass die Einbrecher sämtliche Räume betreten und Behältnisse durchsucht haben. Ob bzw. welche Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Mittwoch gemacht haben, sich unter Tel.: 07261/6900, zu melden.

