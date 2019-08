Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Offenbar nur auf Bargeld abgesehen... Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In ein Objekt in der Hansastraße im Leimener Stadtteil St.Ilgen brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang nicht ermittelte Täter ein und öffneten im Büro des Werkstattgebäudes Schränke und sonstige Behältnisse. Aus vorgefundenen Behältern sowie aus einem Plastiksparschwein ließen die Unbekannten Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe mitgehen. Tatzeit dürfte zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder beim örtlichen Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0, zu melden.

