Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen im Stadtzentrum von Bückeburg

Bückeburg (ots)

Am Gymnasium Adolfinum in Bückeburg ist von Dienstag auf Mittwoch die äußere Scheibe der Doppelverglasung an einem Fenster im hinteren Gebäudebereich zerstört worden. Vermutlich wurde eine leere Flasche gegen das Fenster geworfen, die vorgefunden wurde.

Bereits in der vergangenen Woche musste der Hausmeister des Schulgebäudes ein zerstörtes Fenster bei der Polizei Bückeburg anzeigen.

Die selben Täter kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Graffitischmierereien an der Fassade des Adolfinums in Betracht. Im Bereich der Außentreppe wurden zwei unleserliche Tags aufgesprüht.

Auf das Konto der Vandalen kann man zwei weitere Sachbeschädigungen hinzurechnen, die an der Ernst-Kestner-Straße und an der Herminenstraße, ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch, verübt wurden.

In das Fenster des Deutschen Roten Kreuz wurde ein Kalksandstein in das Fenster geschleudert.

Besonders bitter und kostspielig ist die Sachbeschädigung, die am Palais der Blindow-Schulen festgestellt wurde. Dort wurden aus einer Aussentreppe zwei historische Säulenelemente herausgerissen, womit auf eine Holzbank eingeschlagen wurde, bis diese auch zu Bruch ging.

Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg, Tel.: 05722-95930, entgegen.

