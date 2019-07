Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen-Eigentümer von entwendetem Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(BER)Mitte Juni war in eine Lagerhalle in Heemsen, Mühlenweg, eingebrochen worden. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Elektrogeräte. Am 23.07.2019, wurden die Polizeibeamten der Station in Rohrsen erneut zu diesem Tatort gerufen. Neben Schmierereien an den Wänden des Lagerhauses, wurden wieder verschiedene Gegenstände entwendet. Dieses Mal erbeuteten die Täter einen Aufbau-Swimmingpool, einen Benzinkanister sowie Angelruten und Angelzubehör. Nach einem Zeugenhinweis stießen die Beamten auf ein Fahrrad, welches herrenlos an einem Wirtschaftsweg abgestellt worden war. Weitere Ermittlungen wiesen darauf hin, dass das Rad von einem der Täter benutzt worden war. Die Polizei geht davon aus, dass dieses Fahrrad zuvor entwendet wurde und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Herrenrades "La Strada" Modell "unique" in silber/blau. Dieser wird gebeten, sich unter Tel: 05024/8653 mit der Dienststelle in Rohrsen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell