Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tierischer Einsatz für Polizei und Feuerwehr - Hundepfote eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem eher außergewöhnlich Einsatz wurden die Beamten des Polizeireviers Hockenheim am Mittwochabend in die Tom-Bullus-Straße gerufen. Beim Spaziergehen um kurz nach 17 Uhr klemmte sich der Labradorrüde einer 39-Jährigen seine Pfote in einem Kanalgitter ein und steckte fest. Nach mehreren gescheiterter Befreiungsversuche u.a. mit Seife, Speiseöl und anderen Gleitmitteln wendeten sich die Helfer aus der Nachbarschaft nach fast einer Stunde verzweifelt an die Beamten. Aber auch die Uniformierten kamen an ihre Grenzen, so blieb nur noch eins: die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim. Nachdem die Feuerwehrleute den Kanaldeckel mit Werkzeugen aus dem Boden gehievt hatten, konnte die Pfote um 18:37 Uhr endlich befreit werden! Der tapfere Labrador war nach der schweißtreibenden Rettungsaktion wohlauf und wurde durch den Einsatz nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell