Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall mit drei Beteiligten fordert zwei abschleppreife Fahrzeuge

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Straße "Auf dem Sand" zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Eine 27-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr in Höhe der Veilchenstraße auf den vorausfahrenden Daihatsu einer 82-Jährigen auf, welche durch den Aufprall auf den Fiat eines 18-Jährigen geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, an allen drei Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Der PKW der Verursacherin sowie der Daihatsu wurden sogar so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 8.000 Euro beziffert.

