POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unbekannte stahlen Schlauchboot und trugen es ans Neckarufer - Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr, aus dem Carport eines Reihenhauses in der Richard-Kuhn-Straße ein grünes Festbodenschlauchboot mit dem Kennzeichen HD-A 799. Da man entlang des Fußweges zwischen der Richard-Kuhn-Straße und Ludwig-Guttmann-Straße mehrere Zubehörteile auffand, gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten das Boot an das naheliegende Neckarufer trugen. Der Wert des Bootes beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Bootes geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/830740 zu melden.

