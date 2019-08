POL-MA: Mannheim: Polizei zufrieden mit dem Verlauf des Open-Air-Konzerts der Band "Metallica" auf dem Maimarktgelände

Polizeipräsidium Mannheim

Die Mannheimer Polizei zieht eine durchweg positive Bilanz nach dem Konzert der Band "Metallica" am Sonntag, 25.08.2019 auf dem Mannheimer Maimarktgelände.

Zahlreiche Konzertbesucher waren dem Rat von Konzertveranstalter und Polizei gefolgt und hatten die öffentlichen Verkehrsmittel wie S-Bahn und Straßenbahn genutzt. Diese konnten die Besuchermassen problemlos bewältigen.

Deshalb verlief auch der individuelle Anreiseverkehr mit dem Auto ohne Probleme. Die Konzertbesucher, die nicht auf das Auto verzichten konnten, kamen ohne größeren Stau und Verkehrsbeeinträchtigungen auf die gut ausgeschilderten Parkplätze. In der Hauptanreisezeit kam es lediglich auf der A 6 kurzzeitig zu einem Rückstau von maximal sechs Kilometern Länge aus Richtung Viernheim.

Die Konzertbesucher verhielten sich aus polizeilicher Sicht vorbildlich und diszipliniert und genossen bei heißem Konzertwetter einen abwechslungsreichen Tag. Es kam zu keinen nennenswerten Vorfällen. Lediglich ein Drogendelikt sowie eine Körperverletzung wurden der Polizei zum Berichtszeitpunkt angezeigt. Zwei betrunkene Personen mussten den Rettungsdiensten zugeführt.

Die Rettungsdienste rückten insgesamt 350 Mal zur medizinischen Hilfeleistung, meist wegen Hitzestress aus. Davon mussten 16 Patienten zur medizinischen Weiterversorgung in Krankenhäuser transportiert werden.

Nach Konzertende kam es zu Verzögerungen beim Verlassen des Konzertgeländes. Insbesondere beim Abstrom der Besucher in Richtung Großparkplatz ergaben sich erhebliche Behinderungen aufgrund der Engstelle am Fußgängersteg. Die B 38a musste in der Folge aus Sicherheitsgründen wegen Fußgängern auf der Fahrbahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen zwischen Mannheim-Feudenheim und Mannheim-Neckarau voll gesperrt werden.

Bei der Ausfahrt aus den Parkplätzen und insbesondere aber bei der Abreise mit den S-Bahnen ergaben sich längere Wartezeiten.

