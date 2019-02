Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Bad Bertrich (ots)

Am Freitag, 08.02.2019 ereignete sich auf dem Parkplatz des Tankstellengeländes der ED Tankstelle in Bad Bertrich ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein dort ordnungsgemäß geparkter Mercedes Kombi vermutlich infolge des ein- bzw. ausparkbedingten Rangierens im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen sogenannten SUV (Sport Utility Vehicle, Transporter oder Geländewagen mit grüner Lackierung gehandelt haben. Hinweise zum Unfallhergang oder zum unfallverursachenden Fahrzeug werden unter der 06542-9867 0 an die Polizei in Zell erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Christian Höhnen, PHK

Winzerstraße 26

56856 Zell

Tel.: 06542-9867-0

Fax: 06542-9867-50

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich





