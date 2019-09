Polizei Gütersloh

POL-GT: Zehn Flaschen Whiskey gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwoch kam es in den späten Abendstunden (18.09., 23.55 Uhr) zu einem erneuten Einbruch in einen Getränkemarkt an der Hans-Böckler-Straße (siehe Pressebericht vom 16.09.).

Unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten in den Markt. Sie lösten hierbei zwar den Alarm aus, konnten aber noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zehn Flaschen Whiskey entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

