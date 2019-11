Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09:00 Uhr: Unfallflucht in Aalen

Aalen (ots)

Unfallflucht Aalen Ein 31-jähriger VW Passat Lenker stellte am Freitag, gegen 19.00 Uhr an einem Festsaal in der Bahnhofstraße ab. Als er am Samstag, gegen 00.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass sein Pkw auf der linken Seite durch einen Unbekannten beschädigt wurde. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07361/524-0 zu melden.

