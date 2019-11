Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stand 14:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Auto prallt gegen Baum

Ein 22jähriger Pkw-Fahrer eines hochmotorisierten Mercedes-AMG befuhr am Freitag um 22:00 Uhr die B29 aus Richtung Essingen in Richtung Aalener Dreieck. Laut Zeugenaussagen beschleunigte er seinen Pkw auf Höhe der Fa. Brucker extrem und überholte einen Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Beim Wiedereinordnen auf die rechte Fahrspur brach der Pkw aus und kam in der Folge von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

