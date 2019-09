Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien an Schule

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr wurde die Hauswand der Reinhold-Nägele-Schule von Unbekannten mit Farbe, u.a. auch mit einem Hakenkreuz, beschmiert. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 1866 zwischen Großheppach und Grunbach. Der 22 Jahre alte Ducati-Fahrer wollte gegen 16:45 Uhr in einer langgezogenen Kurve ein Auto überholen. Während des Überholvorganges bemerkte er einen entgegenkommenden Daimler einer 54-jährigen Frau, weshalb er sein Motorrad stark abbremste und stürzte. Das Motorrad prallte im Anschluss ohne Fahrer gegen den entgegenkommenden Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Schorndorfer Straße gleich zwei geparkte Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sowohl an einem geparkten Mercedes, als auch an einem geparkten Mazda wurde jeweils der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfall mit drei Verletzten

Drei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr auf der Höhenstraße. Ein 18-jähriger VW-Fahrer wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah den entgegenkommenden Daimler einer 23 Jahre alten Frau. Beide Fahrer sowie die 18 Jahre alte Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch in der Waiblinger Straße einen geparkten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Daimler wurde die Stoßstange vorne links beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gegen 18:45 Uhr wollte ein 35 Jahre alter Daimler-Fahrer am Mittwochabend von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Steinbeisstraße abbiegen. Hierbei übersah er den rechts neben ihm fahrenden 57 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr einen in der Neckarstraße geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

