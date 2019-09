Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmierereien - Mülleimerbrand auf Autobahnparkplatz - Auffahrunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfälle

An einer roten Ampel in der Stuttgarter Straße ereignete sich am Mittwoch um 10:45 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 62-jähriger VW-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 21-jährige Audi-Lenkerin an der Ampel anhalten musste und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 08:10 Uhr in der Schmiedsgasse. Eine 53-jährige Audi-Fahrerin die in Richtung Haller Straße unterwegs war, fuhr aus Unachtsamkeit auf einen davor abbremsenden Opel Astra einer 37-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

Am Dienstag um 14:15 Uhr wurde ein Mann beobachtet, der in der Bahnhofstraße am Turm beim Übergang zum Bahnhof mit einem schwarzen, wasserfesten Filzstift die Wand bemalte. Nachdem der etwa 17-20 Jährige von einem Passanten darauf angesprochen wurde, entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Er war etwa 185 cm groß und hatte rötliche, kurze Haare. Außerdem hatte er auffallende Sommersprossen. Begleitet wurde der junge Mann von einem etwa kniehohen Hund mit einem hellen Fell. Zeugenhinweise auf die gesuchte Person nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Crailsheim: Mülleimerbrand auf Autobahnparkplatz

Am Montag um 13:30 Uhr wurde ein brennender Mülleimer auf dem Autobahnrastplatz Reußenberg, zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg gemeldet. Der Mülleimer, der aus unbekannter Ursache Feuer fing, wurde durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort kam, gelöscht.

