Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Grunbach: Einbruch in Autohaus - Pkw entwendet

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 9:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe auf das Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Fuhrbachstraße ein. Dort verschafften sie sich Zutritt zu den Büros des Betriebes und entnahmen einen Laptop sowie mehrere Fahrzeugschlüssel. Anschließend entwendeten sie einen dunkelblauen Pkw der Marke Mercedes, S-Klasse. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Bereich, zudem richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Der Polizeiposten Remshalden sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 72463 oder direkt beim Polizeiposten zu melden.

Fellbach: Mehrere Einbruchsversuche

Gleich in drei nebeneinander liegende Firmen in der Thomas-Mann-Straße versuchten bisher unbekannte Diebe zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, einzubrechen. In zwei der drei Objekte gelangten die Täter und durchsuchten diese, entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber nichts. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

