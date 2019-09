POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch & Hundebiss

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Gegen 6:25 Uhr ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 1897 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Frau verletzt wurde und rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden. Die 26-Jährige kam mit ihrem Ford von der B14 und bog auf die Kreisstraße in Richtung Erbstetten ein. Hierbei kollidierte sie mit dem VW Sharan eines 53 Jahre alten Mannes, der die Kreisstraße in selber Richtung befuhr. Die Ford-Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weissach im Tal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen SUV verursachte am Dienstag, gegen 7:30 Uhr einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher befuhr die Kreisstraße 1908 aus Richtung Lutzenberg kommend in Richtung Bruch und kam hierbei deutlich zu weit nach links, sodass ein entgegenkommender VW-Fahrer nach rechts ausweichen musste und gegen die Leitplanke prallte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Aspach: Parkendes Auto beschädigt

Zwischen 9:30 Uhr und 10:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Rübengasse am Dienstagvormittag einen geparkten Pkw der Marke Citroen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Citroen entstanden rund 200 Euro Schaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Drei beteiligte Fahrzeuge, rund 20.000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Aspacher Straße. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo fuhr gegen 15:30 Uhr zunächst auf den VW Polo der vor ihr fahrenden 49 Jahre alten Frau auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Seat Leon einer 44-Jährigen aufgeschoben. Beide VW-Fahrerinnen wurden leicht verletzt, ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag, in der Zeit zwischen 5:35 Uhr und 13 Uhr einen in der Lange Straße am Straßenrand abgestellten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Schorndorf: Einbruch

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein städtisches Gebäude in der Paulinenstraße ein und entwendeten hieraus diverse Elektroartikel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Remshalden: Auffahrunfall am Stauende

Bei einem Auffahrunfall auf der B 29 ist am Mittwochmorgen ein Sachschaden von circa 12.000 Euro entstanden. Im Berufsverkehr hatte sich in Fahrtrichtung Waiblingen auf Höhe Grunbach ein Stau gebildet, was um 07:50 Uhr ein 22 Jahre alter Mercedesfahrer zu spät erkannte und auf dem linken Fahrstreifen auf einen stehenden Renault Clio einer 54-Jährigen auffuhr. Durch die Aufprallwucht wurde der Renault auf einen stehenden Renault Capture eines 57-Jährigen aufgeschoben. Der Mercedes und der Renault Clio waren nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Winnenden: Hundebiss

Beim Versuch ihren Hund vor einem anderen Hund zu schützen, hat sich am Dienstagabend eine 53 Jahre alte Frau ein Hundebiss zugezogen. Ihr Malteser war gegen 21:00 Uhr im Schelmenholz mit einem Miniatur Australien Shepard aneinandergeraten, dessen 27 Jahre alter Hundehalter sein Tier ohne Leine ausgeführt hatte. Als die 53-Jährige ihren Malteser auf den Arm nehmen wollte, biss der Miniatur Australian Shepard der Frau in die Hand. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, dem 27-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Waiblingen / Remshalden: Zwei Kinder bei Schulwegunfällen verletzt

Zwei Kinder haben sich am Dienstag bei Schulwegunfällen jeweils Verletzungen zugezogen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Um 07:09 Uhr war in Weinstadt-Schnait ein 12 Jahre alter Junge in der Haldenstraße in Richtung Silcherstraße unterwegs, als sich plötzlich sein Vorderrad löste. In der Folge stürzte der Junge auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden und eine Kopfverletzung zu.

Um 15:20 Uhr war in der Albertviller Straße in Winnenden ein 13 Jahre altes Mädchen mit ihrer Klassenkameradin auf dem Heimweg von der Schule. Als die beiden Mädchen mit ihren Fahrrädern nebeneinander fuhren, berührten sich diese, wodurch die 13-Jährige stürzte und sich verletzte. Ihre gleichaltrige Klassenkameradin kam auch zu Fall, blieb aber weitgehend unverletzt.

