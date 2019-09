Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Von Gerüst gestürzt

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr kam es zu einem folgenschweren Arbeitsunfall bei Bauarbeiten in der Benzholzstraße. Ein Arbeiter war mit Deckenarbeiten im Eingangsbereich eines Discounters beschäftigt und stand dazu auf einem etwa 5 Meter hohen fahrbaren Gerüst. Während den Arbeiten kippte das Gerüst zur Seite und der 32-jährige Mann stürzte zu Boden. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

