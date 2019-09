Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winterbach: Unfall im Berufsverkehr

Eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin verursachte am Dienstagmorgen, gegen 8:15 Uhr auf der B29 einen Verkehrsunfall mit rund 12.000 Euro Sachschaden. Die Frau wollte die Bundesstraße an der Ausfahrt Winterbach verlassen und fuhr hierbei auf den vor ihr fahrenden VW einer 43-Jährigen auf. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber niemand.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagnachmittag, 16:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Marienstraße einen geparkten Pkw Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell