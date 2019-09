Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht auf Dienstag wurde aus einem Ford Focus, der im Kälblesrainweg abgestellt war, eine Geldbörse entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in ein Büro einer Pflegeeinrichtung in der Dalkinger Straße eingebrochen. Der Dieb entwendete unter anderem eine Digitalkamera. Er drang zudem in einen Lagerraum ein, in dem Maschinen deponiert sind. Diese ließ er jedoch unberührt. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

