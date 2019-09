Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Sulzbach an der Murr: Unfall mit einem Leichtverletzten

Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin verursachte am Montagabend kurz vor 21:30 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und rund 10.000 Euro Sachschaden. Sie missachtete im Einmündungsbereich Backnanger Straße / Haller Straße die Vorfahrt eines 54 Jahre alten Opel-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Opel-Fahrer zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 6:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Burkhardtstraße geparkten Pkw der Marke VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Wasserdampf löst Feuerwehreinsatz aus

Ein geplatzter Wasserschlauch im Keller eines Wohnhauses in der Kappelbergstraße löste am Montagabend, kurz vor 18 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Zeugen sahen aus einem Kellerfenster vermeintlichen Rauch aufsteigen und gingen zunächst von einem Kellerbrand aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus und stellte schnell fest, dass es sich nicht um Rauch, sondern um austretenden Wasserdampf handelt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens beschädigte am Montag, zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr in der Gmünder Straße einen geparkten VW Golf Plus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Golf entstanden rund 1000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Leutenbach: Unfall mit Sachschaden

Rund 12.500 Euro Sachschaden entstanden am Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1120. Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Landesstraße aus Hertmannsweiler kommend in Richtung Nellmersbach und wollte nach links in Richtung B14 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Toyota einer 52-jährigen Frau und kollidierte mit diesem.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Freitagmittag und Montagabend wurde ein am Schwaikheimer Bahnhof geparkter VW Golf von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am Golf beträgt rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Mit Dreiradroller gestürzt

Durch eine Berührung mit der Bordsteinkante ist am Montagnachmittag ein 63 Jahre alter Fahrer eines Dreiradrollers gestürzt. Der Mann hatte um 15:05 Uhr die Alte Bundesstraße befahren, als er im Bereich der Jesistraße gegen den Bordstein geriet. In der Folge stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem motorisierten Dreiradroller der Marke Piaggio wurde auf 100 Euro beziffert.

Waiblingen: Unfallflucht

Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ziegeleistraße ist am vergangenen Freitag ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise! Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Audi gestreift und auf der linken Fahrzeugseite einen erheblichen Schaden verursacht. Anschließend hatte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

