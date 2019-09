Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Widerstände gegen Polizisten, Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Mit mehreren Streifenwagen mussten Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am frühen Dienstagmorgen in die Margaret-Steiff-Straße ausrücken. Ein 33-Jähriger, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte gegen 1.15 Uhr selbst die Rettungsleitstelle verständigt, nachdem er in seiner Wohnung demoliert und Suizid angekündigt hatte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte er diese und ging in aggressiver Haltung mit geballten Fäusten auf sie zu. Der Mann musste von den Polizisten unter dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Hierdurch erlitten der 33-Jährige und eine anwesende Verwandte entsprechende Verletzungen. Beide Personen mussten anschließend ärztlich behandelt werden. Der 33-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Von dort aus flüchtete er aus einem Fenster. Die Suche nach ihm, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte nicht mehr zum Auffinden des Mannes.

Hüttlingen: Fahrzeug von Brücke gestürzt

Am Dienstag befuhr um kurz nach Mitternacht ein 46-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Kreisstraße 3311 zwischen Hüttlingen und Wasseralfingen. Da der Mann zu schnell fuhr, verlor er im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, das zunächst gegen ein Brückengeländer prallte, sich überschlug und anschließend 2,80 Meter in die Tiefe stürzte. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt; er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste von der Freiwilligen Feuerwehr gereinigt werden, da Öl ausgelaufen war. Der Audi wurde abeschleppt.

Hüttlingen: Wildunfall

Auf der B 19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd erfasste ein 47-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Opel Astra ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier rannte nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Aalen: Komplette Angelausrüstung entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb eine komplette Angelausrüstung, die vor einer Garage in der Böhmerwaldstraße abgelegt war. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallfluchten

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte bereits am Sonntag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw VW Polo beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Ulmer Straße hinter der Marienkirche abgestellt war.

Ebenfalls rund 500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der am Proviantamt abgestellt war. Die Beschädigungen wurden am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bemerkt.

Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gebäude beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr wurde ein Gebäude in der Mittelbachstraße vermutlich von einem größeren Fahrzeug bei den Aufräumarbeiten nach den Reichstädter Tagen beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Aalen: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Mit ihrem Pkw Ford Ranger beschädigte eine 22-Jährige am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr beim Abbiegen von der Friedhofstraße in die Friedrichstraße ein Verkehrszeichen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: 6000 Euro Schaden

Mit seinem Pkw Audi streifte ein 18-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 1076 zwischen Röhlingen und Erpfental den Mercedes Vito eines 41-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Rosenberg: Unfall beim Rangieren

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr streifte ein 52-Jähriger mit seinem Lkw beim Rangieren an der Holzmühle einen Pkw Mazda, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte bereites am vergangenen Freitag verursachten, als sie zwischen 13.40 Uhr und 21.15 Uhr einen Pkw BMW zerkratzten, der in der Güglingstraße abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/79664928 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Systemtor entwendet

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr entwendeten Unbekannte ein auf der Baustelle eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße abgelegtes Systemtor samt Zubehör im Wert von 9000 Euro. Das anthrazitfarbene Tor der Marke Hadra ist 2-flüglig, verzinkt und hat eine Größe von 1000 x 2000 mm. Das Gewicht beträgt 220 kg, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Diebe zumindest einen Kleintransporter, Pritschenwagen oder Anhänger als Transportmittel benutzt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aggressiver Mann

Die Polizei wurde am Montagabend gegen 22.15 Uhr zu Streitigkeiten in den Siedlungsweg gerufen, bei welchen auch Hilferufe einer Frau mitgeteilt wurden. Dort angekommen, trafen die Ordnungshüter auf einen alkoholisierten 50-Jährigen, der seine Wohnungseinrichtung verwüstet hatte und sich aggressiv verhielt. Während der polizeilichen Maßnahmen ging der Mann auf einen der Beamten los und versuchte, ihn die Treppe hinunterzustoßen. Dieser konnte sich glücklicherweise abfangen. Dennoch zog er sich mehrere leichte Verletzungen zu. Es kam anschließend zum Gerangel, wobei der 50-Jährige überwältigt und anschließend in Gewahrsam genommen und wurde. Nachdem er sich später wieder beruhigt hatte, wurde er am frühen Morgen wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs gegen die Beamten.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Hallenbad wurde am Montag gegen 19.30 Uhr ein dort parkender VW beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Rund 6000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 17.20 Uhr ereignete. Ein 76 Jahre alter Golf-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Gmünd-West der B29 n die Eutighofer Straße ein. Dabei übersah er einen 28-jährigen Opel-Fahrer, sodass es zum Unfall kam.

