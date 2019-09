Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus PKW - Diebstahl aus Garage - Zigarettenautomat beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW kollidiert mit Radlader

Am Montag um 10 Uhr befuhr ein 37-jähriegr mit einem Radlader die Alexandersreuter Straße in Richtung Ortsmitte. Dort wollte er nach links in ein Grundstück einfahren, ohne dies mit dem Blinker anzuzeigen. Ein nachfolgender 69-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz wollte in diesem Moment den Radlader überholen und kollidierte mit dem abbiegenden Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schrozberg: Unfallflucht schnell geklärt

Am Montag um 07:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Lenkerin eines PKW Mitsubishi die L1022 von Speckheim in Richtung Schrozberg. Auf der Strecke kam ihr ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker entgegen, welcher wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links kam und so den Mitsubishi streifte. Obwohl der Spiegel, als auch die Seitenscheibe des Mitsubishi zerbarsten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs konnte der unfallflüchtige 78-jährige VW Golf-Fahrer schnell ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3100 Euro.

Stimpfach: Zigarettenautomat beschädigt

Vermutlich mit einem Schraubendreher wurde zwischen dem 27.08. und dem 13.09.2019 in der Käsbacher Straße in Weipertshofen versucht einen Zigarettenautomat aufgehebelt. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Zu einem Diebstahl von Zigaretten oder Bargeld kam es nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am vergangenen Samstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr wurde ein VW Bus, welcher im Heidsteigle geparkt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte vermutlich beim Ausparken den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Gaildorf: Diebstahl aus Garage

Aus einer unverschlossenen Garage in der Bergstraße in Ottendorf wurde zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag ein E-Bike samt Ladegerät sowie ein Ladegerät für ein Motorrad entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder die entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971/95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

In der Unterlimpurger Straße wollte eine 23-jährige Opel-Fahrerin rückwärts einparken. Hierbei beschädigte sie einen hinter ihr wartenden VW Touran. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wurde am Samstag an einem PKW Daimler-Benz auf dem Schönebürgparkplatz eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend eine Handtasche aus dem Fußraum entwendet. In der Tasche befanden sich etwa 50 Euro Bargeld, ein Führerschein, ein Ausweis, eine Kredit- und eine EC-Karte. Durch einen zeugen konnte gegen 10:45 Uhr eine männliche Person beobachtet werden, die sich im Bereich des Fahrzeuges aufhielt und sich seltsam verhielt. Der Mann war etwa 180-190 cm groß, hatte ein kräftiges Gesicht und kurze dichte schwarze Haare. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Gerabronn: Nochmal Diebstahl aus PKW

Auch in Gerabronn wurde am Samstag gegen 12 Uhr an einem PKW, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Eichenstraße abgestellt war, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug eine Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich ein Handy und ein brauner Ledergeldbeutel mit etwa 100 Euro Bargeld, einem Ausweis, DRK-Karte sowie ein grauer Führerschein. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell