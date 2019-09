Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beamte bei Personenkontrolle verletzt, Unfälle & Einbruchsversuch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Fellbach-Schmiden: Zwei Beamte bei Personenkontrolle verletzt

Zwei Beamte wurden in der Nacht zum Sonntag bei einer Personenkontrolle in der Salierstraße verletzt. Gegen 1 Uhr wollten Zivilbeamte des Polizeireviers Fellbach eine dreiköpfige Personengruppe kontrollieren, die im Verdacht stand, Betäubungsmittel mitzuführen. Ein 25-jähriger Mann aus der Gruppe versuchte mehrfach, sich der Kontrolle zu entziehen, weshalb er letztlich festgehalten und zu Boden gebracht wurde. Hiergegen wehrte er sich derart heftig, dass zwei Beamte sowie der Mann selbst leicht verletzt wurden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Rudersberg: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 87 Jahre alter VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Daimlerstraße. Der Senior übersah gegen 10:30 Uhr einen am Straßenrand abgestellten Anhänger und fuhr ungebremst auf diesen auf. Da er nicht angegurtet war, stieß er mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und zog sich hierbei leichte Kopfverletzungen zu. Sowohl am VW des Mannes, als auch am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Einbruchsversuch

Gegen 22:30 Uhr versuchte am Sonntagabend ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Wohnung im Irisweg einzubrechen. Da es ihm Aalenallerdings nicht gelang, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, flüchtete er unverrichteter Dinge wieder. Der Polizeiposten Plüderhausen sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 oder direkt beim Polizeiposten zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Gegen 7:40 Uhr bog ein bisher unbekannter Fahrer eines VW Passat am Montagmorgen von der Dorfwiesenstraße nach rechts auf die Oeffinger Straße ab und streifte hierbei den linken Außenspiegel einer 31-jährigen Peugeot-Fahrerin. Anschließend entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher, der laut Zeugenaussagen mit Waiblinger Zulassung unterwegs war, nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ca. 3000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag, gegen 11:25 Uhr in der Höhenstraße. Eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach links in die Wilhelm-Pfitzer-Straße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden VW Passat eines 61 Jahre alten Mannes. Beim Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen zog sich die 53-jährige Beifahrerin im Passat leichte Verletzungen zu.

Kirchberg an der Murr: Unfall zwischen Fahrradfahrerin und Fußgängerin

Eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin übersah am Montagmorgen, gegen 7:40 Uhr am Kirchplatz eine 88 Jahre alte Fußgängerin, welche die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß stürzten beide Frauen zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu.

