Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Suddendorf - Unfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Suddendorf (ots)

Zu einem tragischen Unfall ist es gestern Abend in der Straße Wennings Kamp gekommen. Hierbei wurden gleich mehrere Personen verletzt.

Eine 52-jährige Frau füllte auf der Terrasse ein erloschenes Tischfeuer mit Bioethanol auf. Dabei kam es aufgrund der noch vorhandenen Restwärme zu einer starken Verpuffung. Hierbei zog sie sich, wie auch eine weitere 18-jährige Frau, lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Zwei Männer wurden leicht an den Händen verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei untersucht nun, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell