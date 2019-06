POL-EL: Lingen - Außenlandung im Maisfeld

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Wegen fehlender Thermik musste gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr ein Segelflugzeug in einem Maisfeld nahe des Biener Busch ungeplant landen. Der 21-jährige Pilot blieb unverletzt. Auch an dem Flugzeug entstanden keine Schäden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig wird den Vorfall nun weiter untersuchen.

