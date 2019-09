POL-AA: Ostalbkreis: Besitzer von Fahrrädern gesucht, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Besitzer von Fahrrädern gesucht, Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Besitzer von Fahrrädern gesucht

Ermittler des Polizeiposten Lorchs konnten zwei Diebe ermitteln, die im Verdacht stehen, sechs neuwertige Fahrräder in Lorch und Umgebung entwendet zu haben. Zwei der sechs Räder konnten noch keinem Besitzer zugeordnet werden. Vermutlich wurden diese beiden Räder von dem 31-Jährigen und seiner 32-jährigen Komplizin an einer Gaststätte beim Bahnhof in Lorch-Waldhausen entwendet. Die Räder haben einen Wert von jeweils um die tausend Euro. Es handelt sich um ein Trekkingrand, Pegasus Solero, schwarz/rot mit Scheibenbremsen, Sattel- und Lenkertaschen sowie um ein Mountainbike, Focus Whistler, grau/orange, mit orangefarbene Klingel. Hinweise auf die Besitzer erbittet der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 77 Jahre alte Seat-Fahrerin fuhr am Montag gegen 10 Uhr von einer Tankstellenzufahrt in die Brainkofer Straße aus. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte mit seiner Honda und wurde leicht verletzt.

Aalen: Unfallflucht

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Ebnater Steige (L1084) in Richtung Unterkochen. Dabei musste er einem Kleintransporter in den Grünstreifen ausweichen, der im Gegenverkehr zum Überholen aus einer Kolonne ausscherte. Am Fiesta entstand Sachschaden. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise auf diesen erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

