Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Einbruch in das Gymnasium

Bersenbrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01.45 Uhr, drangen mehrere unbekannte Personen auf dem Schulgelände in der Straße Im Dom in die Räume des dortigen Gymnasiums ein, beschädigten Gegenstände und Unterrichtsmaterialien und entwendeten einen Computer. Zeugen, die Angaben zu den Einbrechern machen können, werden gebeten, sich unter 05439 9690 bei der Polizei zu melden.

