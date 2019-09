POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verdacht auf illegalen Welpenhandel - Mülleimer angezündet - Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Verdacht auf illegalen Welpenhandel - Mülleimer angezündet - Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Ilshofen: Verdacht auf illegalen Welpenhandel

Am Montag um kurz vor 17 Uhr wurde das Polizeirevier auf eine Garage in Ilshofen aufmerksam gemacht, aus welcher Hundejaulen zu hören war. Bei der Nachschau konnte in der Garage tatsächlich ein fest eingebauter Hundezwinger festgestellt werden, in welchem sich aktuell zwei Zwergdackel aufhielten. Nach Angaben des 40-jährigen Tierhalters stammen die Welpen aus Serbien und sind laut dem dort ausgestellten Impfpass am 04.07.19 geboren. Da die Hunde ohne Muttertier waren und sich die Garage in einem durch Exkremente völlig verunreinigtem Zustand befand, wurde der Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes informiert. Das Veterinäramt hat beide Welpen beschlagnahmt und die Tiere in einem Tierheim in Quarantäne gebracht, da beide Tiere aufgrund ihres Alters noch keine Tollwutimpfung hatten und Serbien nicht tollwutfrei ist. Gegen den Hundehalter werden Anzeigen wegen illegaler Einfuhr von Hundewelpen und wegen Verstoß gegen das Tierseuchengesetz gefertigt.

Langenburg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker befuhr die L1036 vermutlich von Bächlingen in Richtung Nesselbach und kam hierbei kurz nach Bächlingen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen die dortige Pumpstation. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Schaden wurde am Montag um kurz vor 10:45 Uhr festgestellt.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Auf der Autobahnraststätte Reußenberg, in Fahrtrichtung Heilbronn, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Sattelzug insgesamt etwa 700 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der 32-jährige LKW-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Diebstahls in seiner Kabine schlief, stellte den Diebstahl gegen 02:30 Uhr fest.

Crailsheim: Mülleimer angezündet

Am Montag zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr wurden in der Straße In den Kistenwiesen drei fest montierte Mülleimer am Jugendamt und am Landratsamt durch bislang unbekannte Brandstifter entzündet. Alle drei Mülleimer konnten durch eine eintreffende Polizeistreife gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Crailsheim: PKW kollidiert mit Motorrad

Beim rückwärts Rangieren fuhr am Montag um 16.45 Uhr eine 31-jährige VW Sharan-Lenkerin im Westring gegen ein dahinter stehendes Motorrad der Marke Honda. Durch den Anstoß kippte das Motorrad samt dem 36-jährigen Fahrer zur Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 15:25 Uhr fuhren eine 18-jährige VW Golf-Lenkerin und eine 31-jährige BMW-Fahrerin die Karlstraße in Richtung Schönebürgstraße. Die BMW-Fahrerin hatte sich bereits auf die Linksabbiegespur in Richtung Blaufelder Straße eingeordnet, als sich die VW-Lenkerin ebenfalls dazu entschied und hierbei den BMW übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Blaufelden: Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen

Aus einem Radlader, welcher im Bauerschließungsgebiet der Rothenburger Straße abgestellt war, wurde über das Wochenende der Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Tank etwa 200 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Aus einem Walzenzug wurden ebenfalls etwa 100 Liter entwendet. Der Schaden beträgt etwa 420 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag um kurz vor 09:45 Uhr wollte eine 74-jährige Lenkerin eines Ford Focus in der Altenhausener Straße an einem VW Bus vorbeifahren, prallte jedoch aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeug. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl

Zwei E-Bikes wurden zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr, vor einem Haus in der Straße Im Hirn entwendet. Eines der Räder war mit einem Zahlenschloss gesichert. Bei einem Rad handelte es sich um ein graues Cube Mountainbike im Wert von etwa 2000 Euro und beim zweiten Rad um ein Rad der Marke Specialized, Modell Turbo S im Wert von etwa 5000 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo wurden die entwendeten Räder nach dem Diebstahl gesehen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Münzwechselautomat

Auf bislang unbekannte Weise wurde aus einem Münzwechselautomat im Steinbeisweg das Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Steinbeisweg in dieser Zeit festgestellt? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag um 16.50 Uhr in der Karl-Kurz-Straße. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte rückwärts ausparken und prallte dabei gegen einen dahinter geparkten Fiat.

Michelfeld: Mopedfahrer schwer verletzt

Aus einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes fuhr am Montag um kurz nach 15 Uhr ein 85-jähriger Lenker eines VW Golf auf die Daimlerstraße ein. Hierbei übersah er einen 16-jährigen Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem. Der Moped-Fahrer stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

