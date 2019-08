Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewohner nach Brand in Flüchtlingsunterkunft festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Altenhagen-

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Sonntag, den 18.08.2019, an der Altenhagener Straße nahmen Polizisten einen Bewohner vorläufig fest.

Gegen 23:46 Uhr meldete die Feuerwehr der Polizei den Brand in der Unterkunft an der Altenhagener Straße. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, befand sich keiner der sechs Bewohner mehr im Haus. Es wurde niemand verletzt.

Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Die Untersuchungen am Tatort ergaben, dass der Brand in dem Zimmer eines 25-jährigen Bewohners ausgebrochen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Bewohner sein Zimmer in Brand setzte. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KN), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell