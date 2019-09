Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Streit auf Parkplatz

Schorndorf (ots)

Bei einem Streit auf einem Parkplatz eines Discounters in Miedelsbach hat am Dienstagvormittag ein 20 Jahre alter Rumäne einen 22 Jahre alten Deutschen mit einem Messer bedroht. Beide Männer hatten sich gegen 11:00 Uhr getroffen und waren aufgrund einer beendeten, legalen Geschäftsbeziehung in Streit geraten. Hierbei soll der 20 Jährige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er auch Stichbewegungen ausgeführt haben. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen und der Polizeihundeführerstaffel angerückt und hat den 20-Jährigen auf dem Parkplatz vorläufig festgenommen. Bei einer Absuche konnte das Messer bislang noch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Messers geben können, sich unter Telefon 07181/204-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell