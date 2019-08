Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Drogeneinfluss 38 km/h zu schnell unterwegs

Wenden (ots)

Am Mittwochmorgen (7. August) gegen 5.30 Uhr haben Polizeibeamte aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Koblenzer Straße in Gerlingen einen VW-Fahrer angehalten. Anstatt der erlaubten 50 km/h fuhr der 22-Jährige mit seinem Polo 88 km/h. Den Beamten fiel im Gespräch auf, dass er langsam reagierte, eine verwaschene Stimme und glasige Augen hatte. Um zu überprüfen, ob der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, baten sie ihn, um einen freiwilligen Drogentest. Da er zunächst einen Urintest ablehnte, führten die Beamten einen freiwilligen Speicheltest durch, der negativ ausfiel. Danach willigte er auch einem Urintest ein, der wiederrum positiv auf Kokain ausfiel. Den 22-Jährigen brachten die Beamten daraufhin zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Bei der Kontrolle stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass er weder angeschnallt war, noch ein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Zudem war das Licht an dem Fahrzeug kaputt, er führte keine Warnweste und keinen Verbandskasten mit sich. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, entstempelten das Kennzeichen, entwerteten den Fahrzeugschein und untersagten die Weiterfahrt.

