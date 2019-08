Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit zwei Pedelec-Fahrern

Attendorn (ots)

Am Montag gegen 14.15 Uhr hat sich auf dem Radweg an der L512 in Attendorn ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leicht verletzte. Zunächst befuhr ein 20-Jähriger innerhalb einer Gruppe von sechs Radfahrern in Fachrichtung Attendorn. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, neben einem weiteren Radfahrer zu fahren und scherte dafür aus. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 43-jährigen Pedelec-Fahrer. Die Lenker berührten sich, sodass der 43-Jährige hinfiel und sich dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im niedrigen, dreistelligen Eurobereich.

