Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Kölner Straße

Attendorn (ots)

Am Montagabend (5. August) bemerkte eine Zeugin gegen 19.30 Uhr, dass in der Kölner Straße in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufgehebelt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter zwischen dem 28. Juli und dem 5. August die Tür auf und durchsuchten die Räume und Schränke. Da die Betroffenen sich in diesem Zeitraum nicht in der Wohnung befanden, muss die genaue Beute noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell