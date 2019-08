Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter starkem Alkoholeinfluss unterwegs

Wenden (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr hat ein zunächst unbekannter Seat-Fahrer beim Rückwärtsfahren zwei Tore in der Straße "Auf dem Ohl" in Gerlingen beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Durch zwei aufmerksame Zeugen, die ihn zuvor auch auf den Schaden angesprochen hatten, konnte ein 57-Jähriger wenig später angetroffen werden. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten mit zur Wache, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Zudem schrieben die Beamten eine entsprechende Anzeige. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

