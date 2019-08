POL-OE: 87-Jähriger fährt über Verkehrsinseln

Kreispolizeibehörde Olpe

Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 20 Uhr einen BMW, der die B 54/55 von Bergneustadt in Richtung Olpe befuhr. Dabei fiel auf, dass es zuvor in mehreren Fällen beinahe zu Unfällen gekommen sei und der Fahrer bereits zwei Verkehrsinseln überfahren hatte. Dadurch wurde auch ein Reifen beschädigt, so dass das Fahrzeug nur noch bedingt verkehrssicher war. Im Bereich Drolshagen konnten Beamte den Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren. Der 87-Jährige aus Aachen wirkte auf die Beamten orientierungslos und konnte der Befragung nur bedingt folgen. Ein Alkoholtest verlief negativ. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer bereits gegen Mittag auf der Autobahn A4 aufgefallen war. Er wurde nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder entlassen. Die Olper Beamten stellten schließlich den Führerschein des Seniors sicher und schrieben eine Anzeige. Sein BMW wurde abgeschleppt. Es entstand geringer Sachschaden.

