POL-OE: Neuer Abteilungsleiter Polizei ins Amt eingeführt

Heute Morgen (2. August) hat um 9.30 Uhr Landrat Frank Beckehoff den neuen Abteilungsleiter Polizei, Polizeioberrat Jürgen Griesing, in sein Amt eingeführt.

Jürgen Griesing wechselt von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, bei der er zuletzt Leiter der Direktion Verkehr und zugleich bis November 2018 kommissarischer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz war, zur Kreispolizeibehörde Olpe. 1985 begann er seine Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst. Seine erste Verwendung trat er in einer Hundertschaft an. Später wechselte er in den Wach- und Wechseldienst des Polizeipräsidiums Köln. 1993 stieg er nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf und arbeitete anschließend als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter beim PP Köln und ab 1995 bei der KPB Siegen-Wittgenstein. Nach einem weiteren Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster stieg er 2002 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Süd im Landrat Märkischer Kreis. 2007 wechselte er dann zu der KPB Siegen-Wittgenstein. Dort nahm er verschiedene Funktionen war, u.a. als Leiter des Leitungsstabes und als kommissarischer Leiter der Direktion Kriminalität. Von 2015 bis 2016 war er darüber hinaus in einer Auslandsverwendung als stellvertretender Leiter des German Police Project Team in Kabul und Mazar e Sharif in Afghanistan eingesetzt.

Jetzt freut sich der 56-Jährige auf neue Herausforderungen bei der Kreispolizeibehörde Olpe als Abteilungsleiter Polizei.

