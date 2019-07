Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schreckschusswaffe bedroht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (09.07.2019) einen 34 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 22-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht zu haben. Der 22-Jährige befand sich gegen 19.00 Uhr in der Gemeinschaftsküche einer Wohngemeinschaft an der Löchgauer Straße, als der Tatverdächtige plötzlich hereinkam und ihn aus unbekannten Gründen mit einer Pistole bedrohte. Kurz darauf verschwand der Tatverdächtige wieder in seinem Zimmer, während der 22-Jährige die Polizei alarmierte. Den eingesetzten Beamten gelang es, mit dem Tatverdächtigen Kontakt aufzunehmen, er ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. In seinem Zimmer fanden die Beamten mehrere Schreckschusswaffen, Messer und Munition und beschlagnahmten die Gegenstände. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

