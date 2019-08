Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei 16-Jährige bei Motorradunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr hat eine 16-Jährige mit ihrem Krad und einer ebenfalls 16-jährigen Mitfahrerin die B55 in Hützemert in Richtung Bergneustadt befahren. Ihr folgten zwei weitere Motorradfahrer. An der Einmündung "Belmicker Weg" beabsichtigten die beiden unbeteiligten Kradfahrer, nach links abzubiegen. Die 16-Jährige drehte sich auf ihrem Krad um, um den beiden zu winken. Dabei kam sie unbeabsichtigt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben kollidierte das Krad zuerst mit dem Bordstein, dann mit dem Pfosten eines Geländers und einem Schilderpfahl. Hierdurch wurden die Jugendlichen durch die Luft geschleudert. Sie kamen in einem etwa 5 Meter tiefer gelegenem Garten zum Liegen. Die 16-Jährigen verletzten sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Hauptstraße wurde in Richtung Wegeringhausen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell