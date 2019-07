Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

55-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Rees (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2019) gegen 15.10 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau aus Rees auf der Groiner Allee in Richtung Weseler Landstraße (L7). An der Einmündung befindet sich auf der Weseler Landstraße eine Querungshilfe. Als sie dort die Fahrbahn zum gegenüber liegenden Radweg überqueren wollte, stieß sie mit einem von rechts kommenden Ford Fiesta zusammen. In dem Ford war eine 30-jährige Frau aus Rees auf der Weseler Landstraße in Richtung Haldern unterwegs. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

