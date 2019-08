Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofa- und Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

Drolshagen (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich bereits eine Fahrerflucht auf dem Radweg zwischen Olpe und Drolshagen. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Drolshagen. In Höhe des Abzweigs "In der Wünne" beabsichtigte er, auf der B 54 in selbige Fahrtrichtung weiterzufahren. Noch bevor er abbiegen konnte, kam ihm ein Mofa-Fahrer entgegen. In der dortigen Kurve stieß dieser mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad des 32-Jährigen, wodurch dieser hinfiel. Der Mofa-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung einzuleiten. Da im Verlauf des Tages die sturzbedingten Schmerzen größer wurden, begab sich der 32-Jährige in ein Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass der Arm gebrochen ist. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise oder Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

