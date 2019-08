Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter schlägt Delle in Beifahrertür

Lennestadt (ots)

Am Samstagabend (3. August) gegen 18.40 Uhr hat ein 59-Jähriger seinen Sohn zum Schützenfest in Kirchveischede gefahren. Als sein Sohn ausstieg, beabsichtigte ein fremder junger Mann, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, zu dem 59-Jährigen in den Pkw zu steigen und forderte ihn auf, ihn nach Hause zu fahren. Dies lehnt der 59-Jährige ab. Daraufhin schlug der junge Mann gegen die hintere Beifahrertür, sodass eine Delle und zwei Kratzer entstanden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

