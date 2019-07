Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gescheiterter Bergeversuch

Leimersheim (ots)

Am 24.07.2019 fuhr ein Segelboot in Höhe der Ortslage Leimersheim zu Tal. Bei der Einfahrt in den Yachthafen fuhr sich das Boot auf einer Kiesbank fest.

Ein Wassermotorradfahrer eilte dem Havaristen zu Hilfe und es gelang, das Fahrzeug freizuschleppen. Kurz vor Erreichen des sicheren Fahrwassers kenterte das Wassermotorrad.

Beide manövrierunfähigen Fahrzeuge wurden nacheinander in den Einlauf des Leimersheimer Altrheins gezogen. Das Segelboot blieb dort hängen und musste durch das Wasser-und Schifffahrtsamt aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Es entstand nur Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.

