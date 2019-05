Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 86jährige von PKW überrollt und getötet.

57612 Obererbach (ots)

Heute gg. 18.30h wurde in der Hauptstrasse in 57612 Obererbach eine 86 jährige Frau von einem PKW überfahren und erlag wenig später noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Das DRK war mit Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort, ebenso ein Rettungshubschrauber. Der Unfallhergang ist derzeit unklar, die diesbez. Ermittlungen dauern an. Wir bitten aktuell von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

