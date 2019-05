POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Straßenhaus vom 29.04. - 01.05.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemitteilung der PI Straßenhaus vom 29.04. - 01.05.2019

Windhagen

Diebstahlserie im Bereich Windhagen

Windhagen - In der Zeit vom 29.04.2019 bis zum 30.04.2019 kam es im Bereich Windhagen zu insgesamt fünf Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter entwendeten diverse Wertgegenstände aus drei unverschlossenen Fahrzeugen, welche sich auf Privatgrundstücken in der Rederscheider Straße, Am Steinhohn und Auf der alten Burg befanden. Bei zwei weiteren Fahrzeugen, welche in der Köhlershohner Straße auf einem öffentlichen Parkplatz und auf einem Privatanwesen in Windhagen parkten, wurde jeweils eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Auch hier wurden diverse Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Im Zusammenhang mit den Diebstählen steht vermutlich ein versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Lagerraum in der Schweifelder Straße. Auch hier versuchten unbekannte Täter durch aufhebeln einer Türe in das Gebäudeinnere zu gelangen. Diese gelang jedoch nicht.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Hausen

Hausen - Unbekannte Täter beschädigten am 30.04.2019, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 18:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Höhenstraße in Hausen. Das Schadensbild äußerte sich in Beulen und Kratzern in der Fahrertüre. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Oberlahr - Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße in Oberlahr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 41-Jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun im weiteren Verlauf verantworten müssen.

Körperverletzungsdelikt auf der Mallorca Party

Oberlahr - Im Rahmen der alljährlichen Mallorca Party in Oberlahr kam es am frühen Mittwochmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier unter alkoholeinfluss stehenden männlichen Personen. Hintergrund der Auseinandersetzung war ein Streit um ein Taxi.

