POL-PDKL: Garage abgebrannt

Kusel (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Kusel wegen eines Brandes in einem ehemaligen Hotel- und Restaurantgebäude am Kreisel alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Garage lichterloh brannte. Die Flammen drohten auf das Obergeschoß überzuschlagen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Da das komplette Gebäude abgerissen werden soll ist momentan fraglich, ob ein Schaden entstanden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell