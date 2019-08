Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 55-Jähriger missachtet Vorfahrt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "In der Trift" am Dienstagmorgen (6. August) gegen 7.30 Uhr wurde eine 41-Jährige leicht verletzt. Vorab beabsichtigte ein 55-Jähriger, mit seinem Opel aus einer seitlichen Parklücke auszuparken. Zeitgleich befuhr die 41-Jährige mit einem Suzuki die Stellwerkstraße und bog nach rechts in die Straße "In der Trift" ab. Der Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt der 41-Jährigen. Dadurch kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Ein Rettungswagen brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

