Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung:

Bad Bergzabern (ots)

Der 25 Jahre alte Geschädigte gibt an, dass er am 21.04.19, gg. 02:00 Uhr, in einer Gaststätte in der Weinstraße war. Hierbei wäre ihm von einem anderen Mann ins Gesicht geschlagen worden, da er dessen Freundin angeschaut habe. Der Geschädigte ging vor die Tür. Dabei sollen ihm 3-5 Personen aus dem Lokal gefolgt sein, welche ihn dort bedrängten. Er wäre auch erneut geschlagen worden. Hinweise auf den/die Täter gibt es zurzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an.

