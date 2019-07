Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend (15.07.2019) einen 19 Jahre alten Mann überfallen und dabei Bargeld aus dessen Geldbeutel gestohlen. Der 19-Jährige, der sich aus beruflichen Gründen in der Stadt aufhielt, verließ gegen 21.30 Uhr ein Restaurant im Bereich des Rotebühlplatzes und lief in Richtung Rotebühlstraße, um zu seinem Hotel zurückzukehren. Im Bereich der Oberfinanzdirektion verspürte er plötzlich einen Schlag von hinten gegen seine Beine und ging zu Boden. Mutmaßlich sollen zwei Männer den am Boden liegenden 19-Jährigen geschlagen und aus seiner Hosentasche dessen Geldbeutel an sich genommen haben. Einer der Täter entnahm das darin befindliche Bargeld und ließ die Geldbörse am Tatort zurück. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten zu Fuß vermutlich in Richtung Rotebühlstraße. Der erste Täter wird als hellhäutiger, rund 180 Zentimeter großer, schlanker, muskulöser Mann beschrieben. Er hatte kurze, dunkelbraune, gescheitelte Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Mit einer tiefen Stimme sprach er Deutsch, ohne erkennbaren Akzent. Er war bekleidet mit einer schwarzen Sweatshirtjacke, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen, schwarzen Handschuhen und über Mund und Nase trug er ein schwarzes Tuch. Der zweite Täter soll mit zirka 170 bis 175 Zentimetern etwas kleiner gewesen sein, die kurzen Haare waren blond bis dunkelblond. Auch er trug eine schwarze Sweatshirtjacke, jedoch mit einer schwarzen Jeans mit grauen Turnschuhen. Auch er trug dunkle Handschuhe und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

