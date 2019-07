Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 31 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend (14.07.2019) in der Heinrich-Baumann-Straße beraubt worden. Die 31-Jährige befand sich gegen 22.40 Uhr auf dem Heimweg. Als sie ihre Wohnungstür aufsperren wollte, näherte sich der Unbekannte von hinten und entriss ihr die Handtasche, welche sich die Frau über die Schulter gehängt hatte. Der Tatverdächtige flüchtete danach in Richtung Metzstraße. Er wird beschrieben als etwa 175 Zentimeter groß und von auffällig schmaler Statur, unter 30 Jahren alt mit dunklen, kurz gelockten Haaren, er soll ein arabisches Erscheinungsbild haben. Er war bekleidet mit dunkelgrauem Kapuzenpullover und dunkler Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

