Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Trickdiebin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (13.07.2019) eine 59 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die offenbar versucht hatte, in einem Spielcasino an der Plieninger Straße einem Gast Jetons im Wert von 1.500 Euro zu stehlen. Die 59-Jährige saß gegen 19.50 Uhr an einem Spieltisch, griff in die Jackentasche ihres Nebensitzers und stahl die Jetons. Als der bestohlene sie darauf ansprach, ließ sie die Jetons fallen. Mitarbeiter hielten die Frau daraufhin fest und übergaben sie den alarmierten Polizeibeamten. Der Bestohlene war beim Eintreffen der Polizei bereits gegangen. Die 59-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

